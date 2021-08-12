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Уткин: какая же у Карпина тяжёлая работа. О чём можно два часа говорить с Дзюбой?

Уткин: какая же у Карпина тяжёлая работа. О чём можно два часа говорить с Дзюбой?
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Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о новости, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин провёл длительную беседу с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Карпин съездил в Санкт-Петербург и в частности поговорил с Дзюбой практически два часа. Потом он сказал, что это было час и 10 минут — может, чуть дольше, чем с остальными. Но я понял, что, Валерий Георгиевич, ну какая же у тебя тяжёлая работа. О чём вообще можно два часа говорить с Дзюбой? Я реально не представляю о чём. Но вот как-то надо себя в этом отношении через колено ломать. Надеюсь, что они договорились до чего-то интересного.

Пока Дзюба в первых матчах нового сезона совершенно не впечатляет. И я допускаю, что это отчасти связано именно с тем, что он думает о своём будущем в сборной. Ведь сборная для Дзюбы крайне важна», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Ранее Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими игроками «Зенита».

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