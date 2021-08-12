«ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты Месси в криптовалюте

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси будет получать часть зарплаты в парижском клубе в криптовалюте, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Процент выплат в криптовалюте не называется, но источники издания утверждают, что он будет довольно большим.
Примечательно, что у «ПСЖ» есть собственные токены. Их клуб выдаёт болельщикам за участие в различных опросах, токенами можно торговать на бирже и обменивать их на различные награды. В настоящее время 1 токен «ПСЖ» стоит около $ 41.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 12 августа 2021
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