«ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты Месси в криптовалюте

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси будет получать часть зарплаты в парижском клубе в криптовалюте, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Процент выплат в криптовалюте не называется, но источники издания утверждают, что он будет довольно большим.

Примечательно, что у «ПСЖ» есть собственные токены. Их клуб выдаёт болельщикам за участие в различных опросах, токенами можно торговать на бирже и обменивать их на различные награды. В настоящее время 1 токен «ПСЖ» стоит около $ 41.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.