Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты Месси в криптовалюте

«ПСЖ» будет выплачивать часть зарплаты Месси в криптовалюте
Комментарии

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси будет получать часть зарплаты в парижском клубе в криптовалюте, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Процент выплат в криптовалюте не называется, но источники издания утверждают, что он будет довольно большим.

Примечательно, что у «ПСЖ» есть собственные токены. Их клуб выдаёт болельщикам за участие в различных опросах, токенами можно торговать на бирже и обменивать их на различные награды. В настоящее время 1 токен «ПСЖ» стоит около $ 41.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Новость по теме
Мбаппе поприветствовал Месси в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021