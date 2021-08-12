«Рубин» — «Ракув»: стартовые составы команд на матч квалификации Лиги конференций

Сегодня, 12 августа, состоится матч «Рубин» — «Ракув». Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Рубин»: Дюпин, Игнатьев, Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Костюков, Хвича.
«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк, Папаникулау, Полетанович, Кун, Лопес, Муселик, Цебуля.
В первом матче, который прошёл в Польше 5 августа, «Ракув» и «Рубин» сыграли вничью со счётом 0:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
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