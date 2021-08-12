Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СберЗвук запустил бесплатный развлекательный сервис с 200 аудиодорожками комментаторов РПЛ

СберЗвук запустил бесплатный развлекательный сервис с 200 аудиодорожками комментаторов РПЛ
Комментарии

СберЗвук продолжает развивать спортивный аудиоформат: вслед за летними Играми, 12 августа аудиосервис предоставил всем желающим доступ к 200 аудио включениям от комментаторов Российской Премьер-Лиги, а также десяткам подкастов и музыкальных плейлистов на футбольную тематику.

Слушать прямые трансляции и записи игр можно в специальном разделе на сайте СберЗвука. Кроме трансляций, в разделе будут размещаться спортивные подкасты и музыкальные плейлисты, создающие особую спортивную атмосферу.

«В России футбол — один из самых массовых видов спорта, за матчами следят миллионы людей. Так как мы создаём аудиосервис, который призван обеспечивать людей подходящим звуковым сопровождением в моменте, нам важно, чтобы доступ к актуальному спортивному контенту был у каждого в любой ситуации. Каждый сможет получить доступ к десяткам включений от комментаторов РПЛ, находясь в любом месте и ситуации без экрана. Достаточно перейти по ссылке и включить звук», — сказал генеральный директор СберЗвука Михаил Ильичев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021