РФС объявил о замене арбитров на матчи «Спартака» и ЦСКА из-за коронавируса у судьи

Арбитр Алексей Амелин не сможет отработать матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и ЦСКА в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с положительным тестом на COVID-19 у Алексея Амелина произошла замена VAR в матчах «Спартак» — «Урал» и «Ростов» — ЦСКА.



На матче «Спартак» — «Урал» в качестве VAR будет работать Евгений Турбин, а Анатолий Жабченко станет VAR в матче «Ростов» — ЦСКА», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте РФС.

«Спартак» сыграет с «Уралом» 14 августа в Москве, начало – в 17:30 по московскому времени. «Ростов» в этот же день примет ЦСКА, матч начнётся в 20:00 мск.