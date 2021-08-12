РФС объявил о замене арбитров на матчи «Спартака» и ЦСКА из-за коронавируса у судьи
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Арбитр Алексей Амелин не сможет отработать матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Ростовом» и ЦСКА в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«В связи с положительным тестом на COVID-19 у Алексея Амелина произошла замена VAR в матчах «Спартак» — «Урал» и «Ростов» — ЦСКА.
На матче «Спартак» — «Урал» в качестве VAR будет работать Евгений Турбин, а Анатолий Жабченко станет VAR в матче «Ростов» — ЦСКА», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте РФС.
«Спартак» сыграет с «Уралом» 14 августа в Москве, начало – в 17:30 по московскому времени. «Ростов» в этот же день примет ЦСКА, матч начнётся в 20:00 мск.
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