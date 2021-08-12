Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферах клуба

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферах клуба
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о работе английского клуба на трансферном рынке.

«Речь идёт, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Мы стараемся адаптироваться к условиям. Клуб, владельцы, я как тренер – мы все находимся в постоянном диалоге. Мы хотим сделать команду сильнее в следующем сезоне и понимаем, что для этого нам ещё предстоит поработать.

Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов. Но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду. Они хотят, чтобы она стала лучше, претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.

У нас ещё много вопросов, требующих решения, всё ещё впереди», — приводит слова Артеты ESPN.

Новость по теме
Роджерс подтвердил переход Вестергора в «Лестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021