Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферах клуба
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о работе английского клуба на трансферном рынке.
«Речь идёт, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Мы стараемся адаптироваться к условиям. Клуб, владельцы, я как тренер – мы все находимся в постоянном диалоге. Мы хотим сделать команду сильнее в следующем сезоне и понимаем, что для этого нам ещё предстоит поработать.
Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов. Но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду. Они хотят, чтобы она стала лучше, претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.
У нас ещё много вопросов, требующих решения, всё ещё впереди», — приводит слова Артеты ESPN.
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