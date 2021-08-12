Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о трансферах клуба

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о работе английского клуба на трансферном рынке.

«Речь идёт, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Мы стараемся адаптироваться к условиям. Клуб, владельцы, я как тренер – мы все находимся в постоянном диалоге. Мы хотим сделать команду сильнее в следующем сезоне и понимаем, что для этого нам ещё предстоит поработать.



Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов. Но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду. Они хотят, чтобы она стала лучше, претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.



У нас ещё много вопросов, требующих решения, всё ещё впереди», — приводит слова Артеты ESPN.