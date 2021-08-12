Кукуяна, работавшего на матче «Рубин» — «Ахмат», дисквалифицировали на две встречи

Арбитр Павел Кукуян дисквалифицирован на два матча из-за грубых ошибок, которые он допустил во встрече 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1). Об этом сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» — «Ахмат», будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на 4 игры РПЛ для Игоря Панина и две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и VAR, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», — цитирует Хачатурянца Sport24.
Ранее стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку голкипера грозненцев Гиорги Шелия. Он был удалён во время матча с «Рубином» на 52-й минуте. Изначально Кукуян показал ему жёлтую карточку, но затем арбитра позвали пересмотреть эпизод. После использования VAR он изменил решение и удалил игрока.
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