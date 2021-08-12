Магуайр: наступило время, когда «Манчестер Юнайтед» уже должен выигрывать трофеи
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от стартующего сезона. Англичанин признал, что его клубу необходимо выигрывать трофеи.
«В этом клубе всегда ждут трофеев, их нужно выигрывать каждый сезон. Я нахожусь в клубе уже два года, но мы ничего не выигрывали, это расстраивает.
Мы прогрессируем, успешнее играем с топ-клубами со всего мира. Видно, что мы движемся вперёд. Но, конечно, наступило время, когда мы уже должны побеждать и выигрывать трофеи. Мы доказали в последние годы, что можем быть конкурентоспособными», — цитирует Магуайра SkySports.
В прошлом сезоне «МЮ» занял второе в турнирной таблице АПЛ. Также команда дошла до финала Лиги Европы, но уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.
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