Магуайр: наступило время, когда «Манчестер Юнайтед» уже должен выигрывать трофеи

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от стартующего сезона. Англичанин признал, что его клубу необходимо выигрывать трофеи.

«В этом клубе всегда ждут трофеев, их нужно выигрывать каждый сезон. Я нахожусь в клубе уже два года, но мы ничего не выигрывали, это расстраивает.

Мы прогрессируем, успешнее играем с топ-клубами со всего мира. Видно, что мы движемся вперёд. Но, конечно, наступило время, когда мы уже должны побеждать и выигрывать трофеи. Мы доказали в последние годы, что можем быть конкурентоспособными», — цитирует Магуайра SkySports.

В прошлом сезоне «МЮ» занял второе в турнирной таблице АПЛ. Также команда дошла до финала Лиги Европы, но уступила «Вильярреалу» в серии пенальти.