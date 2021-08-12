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Защитник «Динамо» Лаксальт: надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх

Защитник «Динамо» Лаксальт: надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх
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Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своих ощущениях от нахождения в московском клубе.

«Очень счастлив оказаться в такой команде как «Динамо»: здесь отличная команда, отличный персонал. В РПЛ хороший уровень, мне всё нравится, хочется выигрывать в каждом матче. Мы готовимся к следующей игре и надеемся сохранить тот же настрой и темп в следующих играх чемпионата. Сейчас я наслаждаюсь моментом и временем в команде», — сказал Диего Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, московское «Динамо» в первых трёх турах РПЛ одержало 3 победы. Сначала москвичи обыграли «Ростов» со счётом 2:0, затем на выезде одолели «Уфу», а после в дерби обыграли московский ЦСКА со счётом 2:1.

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