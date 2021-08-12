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Грановская — о Лукаку: «Челси» в восторге от его возвращения. Он один из лучших форвардов

Грановская — о Лукаку: «Челси» в восторге от его возвращения. Он один из лучших форвардов
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Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала приобретение нападающего Ромелу Лукаку.

«Ромелу Лукаку, очевидно, является одним из лучших форвардов мира. Мы в полном восторге от того, что добились его возвращения в клуб, который он так любит. Мы с удовольствием включаем его в состав, выигравший Лигу чемпионов.

Мы рассчитываем на то, что прошлогодний успех станет основой для последующих достижений, и Лукаку сыграет важную роль в достижении командой поставленных целей. Уверена, все фанаты «Челси» поддержат меня: добро пожаловать домой, Ромелу», — приводит слова Грановской официальный сайт «Челси».

Напомним, Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

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