Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что форвард Александр Соболев продлил контракт с клубом. При этом, по словам Мележикова, финансовые условия сотрудничества улучшатся со следующего года.
«Контракт Александра Соболева со «Спартаком» продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Соболев перешёл в «Спартак» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах нападающий провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал 8 результативных передач.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, пробиться в групповой этап москвичам не удалось, они по сумме двух матчей уступили в квалификации «Бенфике» со счётом 0:4.
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