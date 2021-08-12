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Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт

Гендиректор «Спартака» сообщил, что Соболев продлил контракт
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что форвард Александр Соболев продлил контракт с клубом. При этом, по словам Мележикова, финансовые условия сотрудничества улучшатся со следующего года.

«Контракт Александра Соболева со «Спартаком» продлён до 2026 года. Улучшенные условия по зарплате будут с 2022 года», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Соболев перешёл в «Спартак» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах нападающий провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал 8 результативных передач.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, пробиться в групповой этап москвичам не удалось, они по сумме двух матчей уступили в квалификации «Бенфике» со счётом 0:4.

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