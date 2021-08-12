«Лидс» объявил о продлении контракта с Марселой Бьельсой с помощью фотографии ведра
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Футбольный клуб «Лидс Юнайтед» и главный тренер Марсело Бьельса подписали контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/2022. Об этом пресс-служба команды сообщила в официальном «твиттере».
Клуб объявил о заключении соглашения с помощью фотографии ведра, на котором аргентинский специалист располагается во время матчей.
«Решено»… а теперь подписано!» — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.
Бьельса возглавляет «Лидс» с 2018 года. За это время команда выиграла 52,85% матчей. В прошлом сезоне клуб набрал 59 очков и занял 9-е место в английской Премьер-лиге.
Марсело Бьельса — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС.
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