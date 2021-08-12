«Кубань» объявила об уходе Первушина с поста главного тренера

Пресс-служба «Кубани» объявила на своём сайте об уходе с поста главного тренера Сергея Первушина. Южан к матчу 6-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» теперь будет готовить Тимур Шипшев, являющийся старшим тренером.
«Хочу искренне поблагодарить Сергея Александровича за работу. К сожалению, в силу различных причин не всё из задуманного получилось реализовать, результаты команды руководством клуба признаны неудовлетворительными.
Решение о прекращении сотрудничества далось нелегко. Это сложный момент. Однако необходимо двигаться дальше, делать важный шаг вперёд. Правильным ли он окажется, покажет время. Перед нами стоят амбициозные задачи, впереди важный отрезок сезона и ключевые матчи, в которых команда уже не имеет право на осечку», — сказала гендиректор клуба Наталья Избицкая.
«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав всего одно очко.
- 12 августа 2021
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