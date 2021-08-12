УЕФА предложит ввести потолок зарплат вместо финансового фэйр-плей

УЕФА в сентябре опубликует проекты, касающиеся отмены финансового фэйр-плей. Об этом сообщает газета The Times.



Вместо финансового фэйр-плей организацией будет предложено ввести потолок зарплат, а для клубов, которые будут его превышать, возможно, введут налог на роскошь. Данный порядок может начать действовать с 2022 года.

Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общей суммы полученных средств.

Те команды, показатели которых не будут соответствовать предложенному лимиту, должны будут платить дополнительный налог. Если потолок будет превышен клубом на 20% и менее, то клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода.

Также на саммите, который будет организован в сентябре, УЕФА планирует обсудить меры, исключающие создание Суперлиги Европы и аналогичных независимых организаций.