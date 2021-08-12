«Партизан» — «Сочи»: стартовые составы на ответный матч квалификации Кубка конференций

Сегодня, 12 августа, в Белграде (Сербия) состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. «Партизан» будет принимать «Сочи».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Партизан»: Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Зджелар, Йоич, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Прохин, Родригау, Барач, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, И. Попов, Барсов.

В первом матче, который прошёл в Сочи 5 августа, «Сочи» и «Партизан» сыграли вничью со счётом 1:1.

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.