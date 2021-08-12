«Где я? С твоей мамой». Деспотович жёстко ответил на издёвку пользователя

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на критику со стороны одного из пользователей в соцсетях. Нападающий казанцев ответил на комментарий пользователя в «инстаграме» «Матч Премьер», который появился под постом с результатом матча «Рубин» — «Ракув». Деспотович пропускал ответную встречу команд из-за травмы.

«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил нападающий, написав фразу на английском.

Ответный матч «Рубин» — «Ракув» завершился победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч польский клуб забил в овертайме. Первый матч команд закончился безголевой ничьей. Таким образом, «Ракув» вышел в следующую стадию квалификации.