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«Где я? С твоей мамой». Деспотович жёстко ответил на издёвку пользователя

«Где я? С твоей мамой». Деспотович жёстко ответил на издёвку пользователя
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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович отреагировал на критику со стороны одного из пользователей в соцсетях. Нападающий казанцев ответил на комментарий пользователя в «инстаграме» «Матч Премьер», который появился под постом с результатом матча «Рубин» — «Ракув». Деспотович пропускал ответную встречу команд из-за травмы.

«Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в «Барсе» или «Реале» играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?»

«С твоей мамой», — ответил нападающий, написав фразу на английском.

Ответный матч «Рубин» — «Ракув» завершился победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч польский клуб забил в овертайме. Первый матч команд закончился безголевой ничьей. Таким образом, «Ракув» вышел в следующую стадию квалификации.

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