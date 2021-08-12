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Сергей Терехов открыл счёт в матче «Сочи» — «Партизан»

Сергей Терехов открыл счёт в матче «Сочи» — «Партизан»
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Защитник футбольного клуба «Сочи» Сергей Терехов забил гол в ворота белградского «Партизана».

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Главный арбитр встречи — датчанин Якоб Кехлет. Ему помогают соотечественники Ларс Хуммельгор, Хейне Сёренсе, Йенс Моэ.

На 33-й минуте Терехов оказался в чужой штрафной. Мяч выкатился к вратарской после скидки Цаллагова, технично сыгравшего ногой с лёта. Вратарь «Партизана» Попович сорвался с ленточки, чтобы сократить дистанцию, но Терехов пробил в касание в ближний нижний и не оставил киперу шансов.

Напомним, в первом матче 3-го квалификационного раунда команды встречались на стадионе «Фишт». Счёт в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствии VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку». На 73-й минуте «Партизан» сравнял счёт. Голом отметился нападающий сербской команды Рикарду Гомеш, который замкнул фланговую подачу Лазара Марковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2021, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Терехов – 33'   1:1 Йойич – 54'
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