Лукаку прокомментировал возвращение в «Челси»

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал переход в английский клуб. Сегодня, 12 августа, лондонцы объявили о переходе нападающего из «Интера». Лукаку уже ранее выступал за «Челси», но так и не смог закрепиться в основном составе.

«Я счастлив, что возвращаюсь в этот удивительный клуб. Это путешествие было длинным: я пришёл сюда ещё ребёнком, которому нужно было многому научиться. А теперь я возвращаюсь намного более зрелым и опытным игроком.

Для меня очень важны мои взаимоотношения с клубом. Я поддерживал «Челси», когда был ребёнком. И теперь я вернулся, чтобы постараться помочь клубу выиграть больше трофеев. Это удивительное чувство.

Развитие клуба соответствует моим амбициям. Я перехожу сюда, выиграв титул в Серии А. Думаю, эта возможность пришла в нужное время», — цитирует Лукаку пресс-служба лондонцев.