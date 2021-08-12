Лукаку прокомментировал возвращение в «Челси»

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал переход в английский клуб. Сегодня, 12 августа, лондонцы объявили о переходе нападающего из «Интера». Лукаку уже ранее выступал за «Челси», но так и не смог закрепиться в основном составе.
«Я счастлив, что возвращаюсь в этот удивительный клуб. Это путешествие было длинным: я пришёл сюда ещё ребёнком, которому нужно было многому научиться. А теперь я возвращаюсь намного более зрелым и опытным игроком.
Для меня очень важны мои взаимоотношения с клубом. Я поддерживал «Челси», когда был ребёнком. И теперь я вернулся, чтобы постараться помочь клубу выиграть больше трофеев. Это удивительное чувство.
Развитие клуба соответствует моим амбициям. Я перехожу сюда, выиграв титул в Серии А. Думаю, эта возможность пришла в нужное время», — цитирует Лукаку пресс-служба лондонцев.
- 12 августа 2021
-
23:24
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
22:36
-
22:34
-
22:34
-
22:10
-
22:08
-
22:01
-
21:50
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:06
-
20:50
-
20:50
-
20:41
-
20:34
-
20:28
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:27
-
19:18
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:42
-
18:41