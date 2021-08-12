Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку прокомментировал возвращение в «Челси»

Лукаку прокомментировал возвращение в «Челси»
Комментарии

Новичок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал переход в английский клуб. Сегодня, 12 августа, лондонцы объявили о переходе нападающего из «Интера». Лукаку уже ранее выступал за «Челси», но так и не смог закрепиться в основном составе.

«Я счастлив, что возвращаюсь в этот удивительный клуб. Это путешествие было длинным: я пришёл сюда ещё ребёнком, которому нужно было многому научиться. А теперь я возвращаюсь намного более зрелым и опытным игроком.

Для меня очень важны мои взаимоотношения с клубом. Я поддерживал «Челси», когда был ребёнком. И теперь я вернулся, чтобы постараться помочь клубу выиграть больше трофеев. Это удивительное чувство.

Развитие клуба соответствует моим амбициям. Я перехожу сюда, выиграв титул в Серии А. Думаю, эта возможность пришла в нужное время», — цитирует Лукаку пресс-служба лондонцев.

Новость по теме
Грановская — о Лукаку: «Челси» в восторге от его возвращения. Он один из лучших форвардов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021