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«Партизан» сравнял счёт в матче с «Сочи»

«Партизан» сравнял счёт в матче с «Сочи»
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Защитник белградского «Партизана» Милош Йойич сравнял счёт в матче с «Сочи».

Защитник сочинцев Барач проиграл Марковичу единоборство на фланге, это обернулось прострелом во вратарскую. Мяч отскочил от Джанаева и выкатился в центр штрафной. Никто не мешал бить Йойичу. Милош ударил по центру, кипер не выручил.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Главный арбитр встречи — датчанин Якоб Кехлет. Ему помогают соотечественники Ларс Хуммельгор, Хейне Сёренсе, Йенс Моэ.

На 33-й минуте Терехов оказался в чужой штрафной. Мяч выкатился к вратарской после скидки Цаллагова, технично сыгравшего ногой с лёта. Вратарь «Партизана» Попович сорвался с ленточки, чтобы сократить дистанцию, но Терехов пробил в касание в ближний нижний и не оставил киперу шансов.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 августа 2021, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
2-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Терехов – 33'   1:1 Йойич – 54'
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