«Партизан» сравнял счёт в матче с «Сочи»

Защитник белградского «Партизана» Милош Йойич сравнял счёт в матче с «Сочи».
Защитник сочинцев Барач проиграл Марковичу единоборство на фланге, это обернулось прострелом во вратарскую. Мяч отскочил от Джанаева и выкатился в центр штрафной. Никто не мешал бить Йойичу. Милош ударил по центру, кипер не выручил.
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходит на стадионе «Партизан» в Белграде. Главный арбитр встречи — датчанин Якоб Кехлет. Ему помогают соотечественники Ларс Хуммельгор, Хейне Сёренсе, Йенс Моэ.
На 33-й минуте Терехов оказался в чужой штрафной. Мяч выкатился к вратарской после скидки Цаллагова, технично сыгравшего ногой с лёта. Вратарь «Партизана» Попович сорвался с ленточки, чтобы сократить дистанцию, но Терехов пробил в касание в ближний нижний и не оставил киперу шансов.
- 12 августа 2021
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