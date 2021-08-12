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«Наполи» определился с суммой, за которую готов продать Инсинье

«Наполи» определился с суммой, за которую готов продать Инсинье
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«Наполи» готов продать форварда Лоренцо Инсинье за € 25 млн, сообщает Sky Sport Italia. По данным источника, футболистом интересуются «Интер», «Эвертон» и «Зенит».

Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона. Сейчас стороны фактически не ведут переговоры о продлении соглашения. По информации итальянских СМИ, «Наполи» не планирует продлевать контракт с игроком из-за высоких финансовых требований. Кроме того, президент клуба Аурелио де Лаурентис хочет расстаться с Инсинье, так как он участвовал в фактической забастовке команды в 2019 году, когда футболисты отказывались тренироваться.

В прошлом сезоне Инсинье принял участие в 48 встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Нападающий выступал за сборную Италии на Евро-2020 и стал чемпионом Европы в составе команды.

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