Слуцкий: первой жёлтой карточки у Самошникова не было

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанского клуба от польского «Ракува» и вылет из Лиги конференций.

«На мой взгляд, первой жёлтой карточки у Самошникова не было. С другой стороны, Самошников знал, что у него жёлтая. Ключевым моментом всё-таки является вторая жёлтая. Мусаев вышел слева, потому что Бегич вообще никогда не играл левого защитника, как и Уремович. А у Мусаева какая-никакая, но была практика в «Зените». Он часто выходил в этой позиции. Почему пенальти исполнял Хакшабанович? В отсутствие Деспотовича он стал штатным пенальтистом.



Костюков вышел играть девятку, а не Игнатьев, потому что мы понимали, что Михаилу придётся вести много верховых единоборств и цепляться за мячи спиной. В этих компонентах он сильнее Игнатьева. В еврокубках мы не другая команда, мы по качеству играли такой же матч, как и в РПЛ», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».