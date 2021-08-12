Слуцкий: первой жёлтой карточки у Самошникова не было

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанского клуба от польского «Ракува» и вылет из Лиги конференций.
«На мой взгляд, первой жёлтой карточки у Самошникова не было. С другой стороны, Самошников знал, что у него жёлтая. Ключевым моментом всё-таки является вторая жёлтая. Мусаев вышел слева, потому что Бегич вообще никогда не играл левого защитника, как и Уремович. А у Мусаева какая-никакая, но была практика в «Зените». Он часто выходил в этой позиции. Почему пенальти исполнял Хакшабанович? В отсутствие Деспотовича он стал штатным пенальтистом.
Костюков вышел играть девятку, а не Игнатьев, потому что мы понимали, что Михаилу придётся вести много верховых единоборств и цепляться за мячи спиной. В этих компонентах он сильнее Игнатьева. В еврокубках мы не другая команда, мы по качеству играли такой же матч, как и в РПЛ», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
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