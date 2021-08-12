Слуцкий: настолько драматичного матча у меня не было в жизни

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итог ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским «Ракувом». Встреча закончилась победой «Ракува» со счётом 1:0. Единственный мяч гости забили в дополнительное время, а «Рубин» на последних секундах не реализовал пенальти.

«Очень крепкая и качественная команда играла с нами: второе место, Кубок, Суперкубок. Их игроки переходят в «Лейпциг». Команда вовлечена в европейский рынок. Я не знаю, какое место она бы заняла в РПЛ. Это всё равно, что рассуждать кто сильнее: Пеле или Марадона.

Деспотович наш ключевой форвард. Один из лучших игроков команды. С его потерей мы теряем в качестве. Это было заметно и в прошлом сезоне.

Два ключевых фактора: удаление Самошникова и незабитый пенальти. Играли две равные команды, примерно одного уровня. Игры подтвердили, что результат здесь мог быть любой.

Пять минут назад мы проиграли сверхдраматичный матч. Настолько драматичного матча у меня в жизни не было. Сейчас думать о планах… Если вы можете, вися над пропастью в неосознанном состоянии, планировать будущий отпуск — я вам очень сильно завидую.

Я не готов отвечать за все российские клубы в еврокубках. Готов отвечать за наше сегодняшнее поражение», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».