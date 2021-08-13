Владимир Федотов прокомментировал вылет «Сочи» из Лиги конференций
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал вылет команды из Лиги конференций. В матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Сочи» проиграл «Партизану».
«Команды показали хороший, острый, атакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одной команды к другой, мы вели два раза в счёте, но потеря концентрации при стандартном положении не позволила пройти на следующую стадию соревнований», — приводятся слова Федотова в официальном «твиттере» «Сочи».
Первый матч завершился со счётом 1:1. Ответный матч 3-го квалификационного раунда проходил на стадионе «Партизан» в Белграде и завершился победой «Партизана» (2:2, 4:2 — по пенальти).
Ранее из Лиги конференций вылетел «Рубин», уступив польскому Ракуву».
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