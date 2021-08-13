Куман: я был удивлён, когда услышал, что Месси больше не будет играть за «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я знал, что между клубом, Месси и Ла Лигой сложилась сложная ситуация. Но я также был удивлён тем днём и моментом, когда я услышал, что он больше не будет играть за «Барселону». Я знал, что финансовое положение клуба усложняет задачу.

Конечно, нам будет сложнее забивать голы. Месси забил 30 голов в прошлом сезоне. Так что другим игрокам нужно делать больше и совершить следующий шаг. Наша цель — всегда выигрывать трофеи, быть чемпионами и хорошо выступить в Лиге чемпионов», — приводит слова Кумана ESPN.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.