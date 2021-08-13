Леонардо Спинаццола намерен написать книгу о победе сборной Италии на Евро-2020

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола намерен написать книгу о победе команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
«Это были самые тяжелые испытания, которые у нас были. Они были напряженными и агрессивными, но именно тогда мы поняли, что являемся отличной командой. Мы боролись с трудностями и никогда не сдавались. Это будет книга о Евро, а не о моей жизни. Я постараюсь показать, что мы пережили в те невероятные дни. То, чем мы были, кем мы являемся и будем, — это книга, которая должна выйти в сентябре или октябре», — приводит слова Спинаццолы Football Italia.
Напомним, Спинаццола на Евро-2020 получил травму ахиллова сухожилия в матче 1/4 финала Евро-2020 с командой Бельгии и пропустит 6-7 месяцев.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
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