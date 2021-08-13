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Месси – о позиции на поле в «ПСЖ»: понятия не имею, это проблема Почеттино

Месси – о позиции на поле в «ПСЖ»: понятия не имею, это проблема Почеттино
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ответил на вопрос о своей позиции на поле.

«Когда начались переговоры с «ПСЖ», мне позвонил Маурисио. Я спросил его, в чём его идея, и он сказал мне, что очень доволен и ждёт меня в Париже. Обязательно поговорим о том, что будет на поле. Но в тот день мы не говорили о тактике. Позиция на поле? Не знаю, понятия не имею. Я уже здесь. Это проблема Почеттино. Он найдёт способ. В конце концов, мы все адаптируемся», — приводит слова Месси El País.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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