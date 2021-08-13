Источник: Локателли согласовал контракт с «Ювентусом» до 2026 года

Футболист «Сассуоло» Мануэль Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, представители обоих клубов встретятся уже сегодня, 13 августа, чтобы завершить сделку. Сообщается, что «Ювентус» возьмёт игрока в аренду с обязательным правом выкупа за € 35 млн.

Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.

Сообщалось, что главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.