Источник: Локателли согласовал контракт с «Ювентусом» до 2026 года

Футболист «Сассуоло» Мануэль Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» до 2026 года с зарплатой в € 3 млн в год. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, представители обоих клубов встретятся уже сегодня, 13 августа, чтобы завершить сделку. Сообщается, что «Ювентус» возьмёт игрока в аренду с обязательным правом выкупа за € 35 млн.
Напомним, Локателли успешно выступил на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Италии. Национальная команда уверенно преодолела групповой этап, в плей-офф одолела Австрию, Бельгию и Испанию, а в решающем матче переиграла Англию в серии пенальти.
Сообщалось, что главными претендентами на Локателли являются «Ювентус», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия». Интерес к нему приписывали даже донецкому «Шахтёру», который возглавил экс-наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.
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