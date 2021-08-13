«Тоттенхэм» нацелился на игрока «Шахтёра» Додо

Бразильский защитник донецкого «Шахтёра» Додо получил предложение от лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, английский клуб предложил за игрока € 20 млн, однако получил отказ. Переговоры между клубами продолжаются. Украинский клуб готов отпустить футболиста, но за более высокую цену. В этом сезоне 22-летний Додо сыграл в пяти матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Бразилец, перешедший в «Шахтёр» в 2018 году, ранее выступал за «Коритибу», а также играл в аренде за португальскую «Виторию Гимарайнш». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место. «Шахтёр» в минувшем сезоне с 54 очками занял второе место в чемпионате Украины.