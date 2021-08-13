«Либертад» с Мельгарехо уступил «Сантосу» в первом четвертьфинале Южноамериканского кубка

В первом матче четвертьфинала Южноамериканского кубка бразильский «Сантос» дома обыграл парагвайский «Либертад» со счётом 2:1.
Первый мяч на 43-й минуте с пенальти забил игрок «Сантоса» Карлос Санчес. На 59-й минуте «Либертад» сравнял счёт, отличился Даниэль Боканегра, а в компенсированное время защитник гостей Александер Барбоса забил автогол.
Отметим, в составе «Либертада» весь матч провёл 31-летний экс-игрок «Спартака» и «Кубани» Лоренсо Мельгарехо. Ответный матч между «Либертадом» и «Сантосом» пройдёт 20 августа.
В других четвертьфинальных матчах Южноамериканского кубка встречаются «Росарио Сентраль» (Аргентина) — «Ред Булл Брагантино» (Бразилия), «Спортинг Кристал» (Перу) — «Пеньяроль» (Уругвай) и «ЛДУ Кито» (Эквадор) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия).
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