Переговоры «Ювентуса» и Куадрадо о продлении контракта находятся на финальной стадии

Туринский «Ювентус» и Хуан Куадрадо находятся на финальной стадии переговоров о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт с 33-летним игроком будет продлён до 2023 года. Нынешний контракт Куадрадо истекает летом 2022 года. В минувшем сезоне Хуан провёл 30 матчей в Серии А, в которых отметился двумя голами и 10 голевыми передачами.

Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». В составе национальной сборной Колумбии играет с 2010 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

В минувшем чемпионате Италии «Ювентус» с 78 очками занял четвёртое место.