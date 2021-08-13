Вылет «Сочи» и «Рубина» из еврокубка, положительный допинг-тест Полянского. Главное к утру

Российские клубы «Рубин» и «Сочи» проиграли в квалификации Лиги конференций и покинули турнир, российский триатлонист Дмитрий Полянский, выступавший на Олимпиаде, сдал положительный допинг-тест — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Сочи» проиграл «Партизану» по пенальти и выбыл из Лиги конференций.
2. «Рубин» уступил в овертайме «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.
3. Российский участник Олимпийских игр Полянский сдал положительный допинг-тест.
4. Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком».
5. «Челси» объявил о переходе Лукаку.
6. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто.
7. Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА.
8. Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, уступив Иснеру.
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