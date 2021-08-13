Вылет «Сочи» и «Рубина» из еврокубка, положительный допинг-тест Полянского. Главное к утру

Российские клубы «Рубин» и «Сочи» проиграли в квалификации Лиги конференций и покинули турнир, российский триатлонист Дмитрий Полянский, выступавший на Олимпиаде, сдал положительный допинг-тест — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Сочи» проиграл «Партизану» по пенальти и выбыл из Лиги конференций.

2. «Рубин» уступил в овертайме «Ракуву» и вылетел из Лиги конференций.

3. Российский участник Олимпийских игр Полянский сдал положительный допинг-тест.

4. Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком».

5. «Челси» объявил о переходе Лукаку.

6. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто.

7. Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА.

8. Рублёв не сумел выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто, уступив Иснеру.