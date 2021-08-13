Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет российских клубов из Лиги конференций. Напомним, «Рубин» не смог преодолеть третий квалификационный раунд турнира, уступив польскому «Ракуву» (0:1, ДВ), а «Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» (2:2, 2:4 — по пенальти).



«Вот ведь как! Думал, что наш клубный футбол, лёжа на дне, оттолкнётся и начнёт движение вверх! На поверхность, там солнце и воздух! Но мы завязли ещё больше! Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне как затонувший старый и ржавый баркас! Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

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