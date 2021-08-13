Гари Невилл: Клопп никогда не подписал бы Лукаку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал возвращение нападающего Ромелу Лукаку в «Челси».



«Юрген Клопп никогда не подписал бы Лукаку. Пеп Гвардиола, вероятно, тоже. Но «Челси» — клуб, у которого раньше были нападающие такого типа. Диего Коста, Дрогба — физически сильные форварды. Такие футболисты были в команде 20 лет, они подходят «Челси».



Лукаку не стал бы прессинговать впереди, так что он никогда не подошёл бы Клоппу. На «Олд Траффорд» Ромелу тоже не ужился бы. Фанатам «Юнайтед» нужна личность в атаке. Кавани подходит по этому параметру. Знаю, что его лучшие годы, вероятно, уже позади, но он работает без мяча гораздо усерднее, чем Лукаку. Я не хочу сказать, что Кавани лучше. Лукаку всё равно забьёт свои 25 голов за «Челси». Но он не походит «Юнайтед». И не подошёл бы «Ливерпулю», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на подкаст The Overlap.

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