Лионель Месси — об оттоке звёзд из Испании: это скажется на «Реале» и «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси после перехода из «Барселоны» высказался об оттоке звёздных футболистов из Испании.



«Самое важное в лиге — это команды. «Барселона» и «Реал» по-прежнему там, как и «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это всё большие клубы. Они были там, несмотря на уход футболистов. Ла Лига остаётся большим и важным турниром. Многие игроки до меня уходили, и клубы продолжали существовать и добиваться результата без них. На «Реале» и «Барселоне» эта ситуация скажется, но через несколько лет всё наладится. Большие звёзды вернутся в испанский футбол», — приводит слова Месси El Pais.



10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним аргентинцем. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.