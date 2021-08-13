«Спартак» объявил о продлении контракта с Александром Соболевым

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Соболевым.



Как и ожидалось, новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на пять лет — до 2026 года. При этом новые условия контракта вступят в силу со следующего года.



Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах нападающий провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал восемь результативных передач.



После трёх туров «Спартак», набрав три очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа красно-белым предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск.

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