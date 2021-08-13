Рой Кин: возвращение Лукаку гарантирует «Челси» 20 голов за сезон

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о возвращении в «Челси» нападающего Ромелу Лукаку.



«Для футболиста очень важен момент. Наверное, переход в «Манчестер Юнайтед» произошёл не в то время. Потому что сомнений в том, что он великолепный игрок, не было. Его статистика говорит об этом. Вспомните, как Ромелу играл за «Эвертон». Но иногда прекрасный футболист может не подойти клубу. Не будет нужной «химии» или он не сработается с тренером. Могут помешать травмы.



Лукаку ушёл в «Интер», и не говорите мне, что вас удивило, как много он там забивал. Конечно, он поработал над диетой, но также повзрослел и заматерел благодаря отъезду в другую страну. Так что возвращение Ромелу — это гарантированные голы. С учётом того, как играет «Челси», Лукаку точно даст 20 голов за сезон», — цитирует Кина Daily Mail со ссылкой на подкаст The Overlap.

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