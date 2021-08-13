Динияр Билялетдинов: «Партизан» и «Ракув» не были бы конкурентоспособны в РПЛ

Бывший футболист «Рубина» Динияр Билялетдинов прокомментировал вылет команды из Лиги конференций от польского «Ракува» (0:1 ДВ), а также высказался о неудаче «Сочи» в противостоянии с «Партизаном» (2:2, 2:4 пен).



«Равные получились матчи. В игре «Рубина» решил всё случай. Плюс удаление, понятно, что первой карточки Самошникова не было. Вторая карточка поменяла всё. Это ключевой момент. Самошников — молодой, неопытный, аккуратнее надо играть, когда у тебя уже есть карточка. И пенальти на последней минуте. Всё сыграло не в нашу пользу.



Если говорить про «Сочи», равная игра была, с переменным успехом. Стандартное положение, «Партизан» отыгрался. В дополнительное время сушили игру команды. А пенальти — это всегда лотерея. Так получается, что мы узнаём новые команды. У «Локомотива» был в своё время «Зюлте-Варегем», у «Спартака» — «Кошице», теперь будем знать «Ракув».



Если любую команду засунуть в наш чемпионат — «Партизан» или «Ракув» — они не будут конкурентоспособны на длинной дистанции. На отдельные игры они по-другому смотрят, отличаются настрой и тактика. В двух матчах всегда можно выложиться. У нас проблема в качестве лиги. К сожалению, такая неприятная тенденция, мы падаем уже не первый год, конкуренция в лиге отражается на наших европейских выступлениях. На данный момент у нас три команды ещё остались. Будем надеяться, что они выстрелят, очков наберут для общей копилки. Лига конференций тоже непростой турнир — это та же Лига Европы. Наш уровень пока что — это Лига Европы», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.