Клаудиньо: хочу оставить свой след в истории «Зенита»

Нападающий «Зенита» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, прокомментировал свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.



«Путь в Санкт-Петербург занял много времени, но всё прошло спокойно, я добрался и очень рад этому. Немного посмотрел вчера город — он очень красивый! Скоро за дело!



Знаю, что огромный след в истории клуба оставил Халк — видел матчи с его участием и голы, которые он здесь забивал. А когда сюда перешёл Малком, мой друг детства, я стал следить за «Зенитом» ещё больше. Это большой клуб, который постоянно выступает в еврокубках, и я счастлив, что теперь буду носить его футболку.



По словам Малкома, в клубе очень хорошая инфраструктура, здесь отлично работается — и я всё это вижу своими глазами прямо сейчас. Он сказал, что команда дружная, все поддерживают друг друга, и я жду, что скоро смогу познакомиться с одноклубниками!



Хочу показать себя с лучшей стороны, как делал это на протяжении всей карьеры в Бразилии. Хочу помогать команде и партнёрам своими передачами и голами и завоёвывать здесь чемпионские титулы.



Всем привет! Я приехал и очень рад быть здесь. Это честь для меня — защищать сине-бело-голубые цвета. Будьте уверены — я буду отдавать всего себя на поле. Вперёд, «Зенит»!» — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

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