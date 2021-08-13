«Бенфика» готова заплатить «Барселоне» € 10 млн за Юмтити. Игрок не хочет переходить

«Барселона» по-прежнему не может расстаться с защитником Самуэлем Юмтити, несмотря на готовность продать его в это трансферное окно.



Как сообщает Mundo Deportivo, заинтересованность в услугах француза выразила «Бенфика». «Орлы» готовы заплатить за 27-летнего футболиста € 10 млн, однако, по всей видимости, сделка не состоится из-за самого Юмтити. Игрок не хочет переходить в португальский клуб и не намерен рассматривать предложение. Самуэль ждёт обращения от европейского гранда.



Ранее сообщалось, что Юмтити отказался добровольно уйти из «Барселоны». Клуб хотел сэкономить € 35 млн.



Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В минувшем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.

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