Дмитрий Зеленов возглавил пресс-службу «Спартака»

Новым главой пресс-службы «Спартака» стал Дмитрий Зеленов, до этого занимавший аналогичную должность в Российской Премьер-Лиге, сообщает пресс-служба красно-белых.
Дмитрий Зеленов окончил МГИМО и владеет несколькими иностранными языками. Он более 10 лет работал в спортивной журналистике. Также сообщается, что Антон Фетисов, возглавлявший департамент развития и коммуникаций, а также пресс-атташе Ярослав Кулёмин покидают «Спартак».
После трёх туров «Спартак», набрав три очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа красно-белым предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, пробиться в групповой этап москвичам не удалось, они по сумме двух матчей уступили в квалификации «Бенфике» со счётом 0:4.
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