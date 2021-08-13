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УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям

УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям
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УЕФА огласил список футболистов, которые претендуют на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям, сообщает пресс-служба организации. На каждую из позиций было предложено по три претендента.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»);

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В жюри вошли тренеры 32 клубов, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.

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