УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям

УЕФА огласил список футболистов, которые претендуют на звание лучших игроков Лиги чемпионов по позициям, сообщает пресс-служба организации. На каждую из позиций было предложено по три претендента.



Вратари: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эдуард Менди («Челси»);



Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»);



Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»);



Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В жюри вошли тренеры 32 клубов, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.