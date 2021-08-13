Объявлены номинанты на звание лучшего футболиста Лиги Европы сезона-2020/2021

УЕФА объявил шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста по итогам Лиги Европы сезона-2020/2021. В список вошли нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и полузащитник Бруну Фернандеш, а также форвард «Вильярреала» Жерар Морено.
Жерар Морено стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Форвард забил семь мячей, отдал пять голевых передач и был главной ударной силой «Вильярреала», который впервые стал победителем Лиги Европы. Бруну Фернандеш разгонял атаки «Манчестер Юнайтед» и во второй раз подряд вошёл в тройку претендентов на награду. «Манчестер Юнайтед» дошёл в 2021 году до финала, и большая заслуга в этом принадлежит Кавани. Уругваец забивал гол или отдавал результативную передачу каждую 41 минуту.
Обладателя награды объявят 27 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги Европы в Стамбуле.
- 13 августа 2021
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