ЦСКА заявил Адольфо Гайча для участия в РПЛ

ЦСКА заявил аргентинского нападающего Адольфо Гайча для участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба организации.



В январе 2021 года форвард перешёл в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах он забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.



В июне сообщалось, что Гайч может вернуться на родину, в Аргентину. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Пабло Каро, агент Гайча, первым связался с руководством «Боки Хуниорс», после чего начался переговорный процесс. В апреле также сообщалось об интересе к аргентинскому форварду со стороны «Интера» и «Милана».



ЦСКА, одержав лишь одну победу и набрав три очка в трёх турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа подопечным Алексея Березуцкого предстоит сыграть с «Ростовом». Матч 4-го тура чемпионата России пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.

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