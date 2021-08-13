Эсекьель Понсе: «Спартак» попал в непростую ситуацию. Надеемся вернуться в гонку

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о проблемах команды на старте нынешнего сезона.



«Наша команда попала в непростую ситуацию, это факт. На сборах «Спартак» показывал результативный футбол, но сейчас с этим стало сложнее. Тем не менее мы надеемся, что уже в ближайшем матче получится исправить положение дел и вернуться в гонку. В игре с «Уралом» у нас точно будут голевые моменты. Просто необходимо ими дорожить», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».



После трёх туров «Спартак», набрав три очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 14 августа красно-белым предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 17:30 мск.

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