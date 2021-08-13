Полузащитник «Химок» Корян продолжит карьеру в «Оренбурге»
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Полузащитник «Химок» Аршак Корян перешёл в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022.
В сезоне-2020/2021 26-летний футболист провёл 14 матчей за «Химки» в чемпионате России, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
4 марта стало известно, что армянский полузащитник «Химок» Аршак Корян подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Прошлое соглашение Коряна с «Химками» было рассчитано до лета 2021 года. Аршак пополнил состав «Химок» летом 2018 года. С тех пор за команду он провёл 83 матча, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 700 тыс.
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