Английская Премьер-лига сезона-2021/2022: расписание матчей 1-го тура

Сегодня, 13 августа, матчем «Брентфорда» и «Арсенала» стартует 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



В 1-м туре состоится 10 матчей.



13 августа

«Брентфорд» — «Арсенал» (Брентфорд, 22:00 мск)



14 августа

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» (Манчестер, 14:30 мск)

«Уотфорд» — «Астон Вилла» (Уотфорд, 17:00 мск)

«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» (Лестер, 20:00 мск)

«Эвертон» — «Саутгемптон» (Ливерпуль, 17:00 мск)

«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Бёрнли, 17:00 мск)

«Челси» — «Кристал Пэлас» (Лондон, 17:00 мск)

«Норвич Сити» — «Ливерпуль» (Норидж, 19:30 мск)



15 августа

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн, 16:00 мск)

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» (Лондон, 18:30 мск)