Английская Премьер-лига сезона-2021/2022: расписание матчей 1-го тура
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Сегодня, 13 августа, матчем «Брентфорда» и «Арсенала» стартует 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
В 1-м туре состоится 10 матчей.
13 августа
«Брентфорд» — «Арсенал» (Брентфорд, 22:00 мск)
14 августа
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» (Манчестер, 14:30 мск)
«Уотфорд» — «Астон Вилла» (Уотфорд, 17:00 мск)
«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» (Лестер, 20:00 мск)
«Эвертон» — «Саутгемптон» (Ливерпуль, 17:00 мск)
«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (Бёрнли, 17:00 мск)
«Челси» — «Кристал Пэлас» (Лондон, 17:00 мск)
«Норвич Сити» — «Ливерпуль» (Норидж, 19:30 мск)
15 августа
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн, 16:00 мск)
«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» (Лондон, 18:30 мск)
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