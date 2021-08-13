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Ван Гал вызвал Тиля в сборную Нидерландов на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Ван Гал вызвал Тиля в сборную Нидерландов на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022
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Тренерский штаб сборной Нидерландов во главе с Луи ван Галом назвал список футболистов, вызванных на ближайшие матчи. Об этом сообщается в «инстаграме» национальной команды.

В список попал полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку». Полный список:

вратари — Дроммель (ПСВ), Бейло («Фейеноорд»), Крул («Норвич Сити»), Пасвер («Аякс»);

защитники — Аке («Манчестер Сити»), Блинд, Ренс, Тимбер (все — «Аякс»), де Лигт («Ювентус»), де Врей («Интер»), ван Дейк («Ливерпуль»), Маласиа («Фейеноорд»);

полузащитники — ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Гравенберх, Классен (оба — «Аякс»), Ф. де Йонг («Барселона»), Копмейнерс («АЗ Алкмар»), де Рон («Аталанта»), Вейналдум («ПСЖ»), Тиль («Фейеноорд»);

нападающие — Бергёйс («Аякс»), Гакпо (ПСВ), Мален («Боруссия» Дортмунд), Депай («Барселона»), Вегорст («Вольфсбург»).

Во время предстоящей международной паузы сборной Нидерландов предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира — 2022: с Норвегией (1 сентября), Черногорией (4 сентября) и Турцией (7 сентября).

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