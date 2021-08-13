13 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2021/2022.
Группа 1: «Ленинградец», «Кубань», «Краснодар»;
Группа 2: «Торпедо» (Владимир), «КАМАЗ», «Урал»;
Группа 3: «Динамо» (Брянск), «Велес», «Арсенал» (Тула);
Группа 4: «Динамо» (Барнаул), «Факел», «Нижний Новгород»;
Группа 5: «Чайка», «Торпедо» (Москва), «Ростов»;
Группа 6: «Динамо-Легион», «Алания», «Уфа»;
Группа 7: «Кайрат», «Ротор», «Ахмат»;
Группа 8: «Саранск», «Балтика», «Химки»;
Группа 9: «Знамя», «Енисей», «Крылья Советов»;
Группа 10: «Зенит» (Ижевск), «Металлург» (Липецк), ЦСКА;
Группа 11: «Динамо» (Ставрополь), «Оренбург», «Динамо» (Москва).
Матчи данного этапа Кубка пройдут в дни проведения еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 11 групп.
- 13 августа 2021
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