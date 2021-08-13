Стало известно, как в «Реале» отреагировали на уход Лионеля Месси из «Барселоны»

Стало известно, какой была реакция в мадридском «Реале» после ухода нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Аргентинец присоединился к «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.



Как сообщает The Athletic, в «Королевском клубе» не испытывают особого сочувствия по отношению к сине-гранатовым, но и праздновать тот факт, что принципиальный соперник лишился ключевого футболиста, не собираются.



«В «Реале» прекрасно знают, какая сейчас финансовая ситуация в обоих клубах. Уход Месси не стал ни для кого большим сюрпризом. Это восприняли как что-то естественное. Они не придают этой ситуации большого значения, поскольку сами потеряли Криштиану Роналду и не имели финансовых возможностей, чтобы его заменить. В другие времена «Реал» уже купил бы Мбаппе», — сказал источник.