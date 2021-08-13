В норвежском клубе осудили футболистов, устроивших оргию на поле домашнего стадиона

Генеральный директор норвежского клуба «Бранн» Вибеке Йоханнесен прокомментировала инцидент с участием нескольких футболистов команды.



Напомним, 12 игроков клуба устроили оргию прямо на газоне домашнего стадиона. После командного ужина и презентации новичков футболисты вместе с девушками отправились на арену. Камеры видеонаблюдения зафиксировали половые акты и пробежки по газону без одежды.



«Мы считаем, что это плохо скажется на репутации клуба. Подобные нарушения недопустимы. Это не соответствует тому, за что выступает клуб. Мы стараемся быть примером, но за один вечер сразу несколько человек сделали плохой выбор. Мы как клуб считаем, что это недопустимо. К тому же, многие футболисты усердно работают каждый день, чтобы команда смогла добиться нужного результата. То, что произошло, — большая глупость. Мы были бы рады, если бы этого не случилось», — цитирует Йоханнесен Dagbladet.

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